Ümraniye'de tavanı kırıp daireye giren ve bir kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı

İstanbul Ümraniye’de banyonun asma tavanını kırıp iki öğrencinin yaşadığı apartman dairesine giren ve bir kişiyi döven şüpheli yakalandı.

Fotoğraflar: AA

Parseller Mahallesi’nde üç katlı binanın giriş kapısının şifresini öğrenen kişi, apartmanın çatı katına çıktı.

Burada birkaç gün gizlenen şüpheli, daha sonra yabancı uyruklu iki öğrencinin yaşadığı alt kattaki daireye, banyonun asma tavanını kırarak girdi.

Öğrencilerden birinin eski arkadaşı olduğu öne sürülen zanlı, evde kimsenin olmadığını fark edince elektrikleri kesti ve daha sonra daireye giren kişilerden birini dövüp kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, 30 yaşındaki şüpheli H.S’yi Gaziosmanpaşa’da yakaladı.

Ev sahibi Cengiz Yaşar, olay hakkında şunları dedi:

“Şahıs birkaç gece çatıda yatıyor. Asma tavandan aşağı iniyor, ışıkları kapatıyor. Daireye giren ilk kişiye de bıçakla saldırıp, kafasına vuruyor. Sonra da oradan kaçıp gidiyor.”