Ümraniye'de dört katlı binada patlama: Bir yaralı

Ümraniye’de dört katlı binanın 2’nci katında patlama meydana geldi, bir kişi yaralandı.

Fotoğraf: AA

İstiklal Mahallesi Kuzey Sokak’taki binanın 2’nci katında henüz nedeni bilinmeyen bir patlama oldu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bina sakinleri tahliye edilirken, olay sırasında yaralanan bir kişi de ambulansta tedavi edildi.

Patlama nedeniyle bina büyük hasar aldı.

Doğal gazdan kaynaklandığı ileri sürülen patlama sebebiyle çevredeki bazı bina ve park halindeki otomobillerde de hasar oluştu.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.