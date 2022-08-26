Ümit Zileli: Semtlerde ‘sopa zoruyla dönüşüm’ mekanizması devrede

Güzel, çağdaş bir çözüm şekli tabii; ancak gerekli koşullar yerine getirildiği takdirde! Nedir o koşullar peki? O evlerde oturan insanların rıza göstereceği, inşa sürecinde, evsiz kalan insanların insanca yaşayabileceği konutların temin edilmesi, kirasının ödenmesi gibi olmazsa olmaz temel koşulların sağlaması tabii ki!

Yeni Türkiye’de ise işler böyle yürümüyor ne yazık ki! İşin içine “iyi saatte olsunlar” karışabiliyor mesela! Eskiden bir kenarda köşede iken zaman içinde kentin merkezinde “çok değerli” hale gelen mahalleler haliyle kimi çevrelerin iştahını çekiyor ve durum kentsel olmaktan çıkıp, “Rantsal dönüşüm” haline geliveriyor örneğin!

O zaman ne oluyor peki? Yalnızca kısacık sürede tanık olduğumuz üzere o tür mahallelerde, semtlerde “sopa zoruyla dönüşüm” mekanizması devreye giriyor!

Ümit Zileli’nin yazısı