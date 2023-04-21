Ümit Zileli: Deniz Gezmiş boyunuzu aşar

Demokratik Sol Parti’nin eskiden solcu olduğu söylenen bir genel başkanı var. Oy oranı sıfır civarlarında dolaşan partisini Cumhur İttifakı’na sokma ve milletvekilliği kapma becerisini gösteren bu muhterem, geçen gün katıldığı bir TV programında şöyle dedi:

–Deniz Gezmiş’ler, emperyalizme karşı mücadele eden o yiğitler bugünkü seçimde Recep Tayyip Erdoğan’a oy verirdi, çünkü onlar da Amerikan karşıtıydı. Bugün Erdoğan Amerikan karşıtıdır, DSP Amerikan karşıtıdır…

Deniz’in ağabeyi Bora Gezmiş de buna karşılık şu açıklamayı yaptı:

–Bugün Önder Aksakal’ın dahil olduğu ittifak ve birlikte yol yürüdüğü kişiler 68’de Amerikan 6. Filosu’nu kıble yapıp namaz kılarken Deniz ve arkadaşları Amerikan askerlerini denize döküyordu!

Bu sözün üstüne söz söylemeye gerek var mı?!.

Ümit Zileli’nin yazısı