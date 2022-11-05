Ümit Zileli: Demirören zevkten dört köşe midir acaba?

Evet, Demirören, bu devasa kredi karşılığında tabii ki “teminat” göstermişti…

Cumhuriyet Gazetesi’nin manşetinden verdiği, Hazal Ocak’ın imzasıyla yayımlanan habere göre, Demirören, Kemer Country’deki arazilerini önce ipotek ettirmiş, sonra da Ziraaat Bankası’na kakalayıvermiş, pardon devretmişti!.. Peki niye önce ipotek sonra devir diye soracaksınızdır? Hemen aydınlatayım:

–Çünkü, her ne hikmetse, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı o arazileri durduk yerde yapılaşmaya açıvermiş, arazilerin değeri anında zirve yapmış o arada da Ziraat’e devir işlemleri tamamlanıvermişti…

Şu zekaya, cingözlüğe şapka çıkarılır valla! Düşünsenize, durum devreden açısından bir anda “ballı börek” olmuştu! Peki, devralan açısından ne olmuştu dersiniz? İşte zurna burada ikinci kez “zırt” etmişti!

–Bölge sakinlerinin açtığı davalar sonucu yapılaşmaya açılan arazinin imar planları mahkeme tarafından iptal edilmişti!

Bakanlığın bazı yeni düzenlemeler yapıp tekrar askıya çıkardığı imar planı da mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma kararıyla engellenmiş, bakanlığın itirazları da reddedilmişti.

O zaman ne olmuştu peki? Arazilerin değeri bir anda çakılmış, halkın parası da kuş olup uçmuştu!..

–Ziraat Bankası da eli böğründe kala kalmış, sorular karşısında ise “ticari sır” safsatasıyla sus pus olmuştu!..

Ümit Zileli’nin yazısı