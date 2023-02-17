Ümit Zileli: Cumhurbaşkanı gelmedi ama polis geldi

Bir televizyon muhabiri canlı yayın yaparken mikronu alan sağlık çalışanı “Yolda yürürken ‘imdat yardım edin’ çığlıklarını duyduk, kulaklarımızı kapattık. Ne yapabilirdik başka” dedikten sonra dehşetin boyutunu şöyle özetliyordu:

–İnsanlar burada soğuktan dondular, soğuktan, açlıktan öldüler!

Adıyaman’a bir tane milletvekilinin, üst düzey yöneticinin gelmediğini anlatan sağlık çalışanı etrafı çevreleyen yıkıntıları göstererek şöyle diyordu:

–Bu kolonların, bu çimentoların altında hepimizin kanı var. Tüm Türkiye’nin kanı var…. Tüm üst düzey yöneticilerin , hepsinin kanı var!. Hani nerede kriz yönetimi? Hepsi öldü, çocukların hepsi ölü. Uyan artık Türkiye, uyan!

Söyledikleri çok acı, çok ağır, yürek yakıcıydı… Ancak bir çağrısı vardı ki, tam anlamıyla bir isyan haliydi:

–Cumhurbaşkanı, gelsin bakalım, gelsin yüzü yetiyorsa!

Cumhurbaşkanı gelmedi o gün Adıyaman’a ancak aynı akşam polis geldi sağlık çalışanının kapısına!

Ümit Zileli’nin yazısı