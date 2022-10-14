Ümit Zileli: Bir de hayatı VIP olarak yaşayanlar var tabii

Türkiye, korkunç bir ekonomik kriz cenderesi içinde eziliyor…

Siz bunu “açlık ve yoksulluk sarmalı” olarak da okuyabilirsiniz! Ancak bu durum yalnızca ülkenin beşte dördü için geçerli… Bir de hayatı VIP olarak yaşayanlar var tabii! Very İmportant Person anlamına geliyor. Türkçesi ise şöyle:

–Çok Önemli Kişi!

İki de bir gündeme getirilen ve fiyakalı laflarla parlatılan “tasarruf tedbirleri” mesela, VIP sınıfına girenlere hiç işlemez! Bu tedbirlerden hep millet nasibini alır! Ne demişti AKP’li Cumhurbaşkanı, Saray’ın günlük ve yıllık harcamaları Sayıştay raporuyla ortaya döküldüğünde ve tepkiler zirve yaptığında, hemen anımsayacaksınız:

–İtibardan tasarruf olmaz!

Olmadı da zaten; Saray’ın son rapordaki günlük harcamasının 10 milyon Türk lirası olduğunu öğrendiğimiz de nutkumuz tutuldu! 365’le çarpınca yıllık masraf şöyle oluyordu:

–3 milyar 650 milyon TL!

Tabii, yeni alınan arabalar, işletme giderleri filan buna dahil değildi! Devlet kurumlarının satın alınan, kiralanan bina ve son model arabaları da ayrıca hesaplanması gereken kalemlerdi tabii ki!

Ümit Zileli’nin yazısı