Ümit Zileli: 115 milyar nerede

Önce 128 milyar dolar nerede diye defalarca sordum, ses çıkmadı… Ardından hasta garantili hastanelerin kaça mal olduğunu, hasta başına ne ödendiğini sordum, “ticari sır” denildi, tık çıkmadı…

İhaleleri alan yandaşların, üstüne defalarca ek ödenek aldıktan, milyarları götürdükten sonra inşaatı bırakıp kaçmasının hiç mi bedeli yok diye sordum; öğrendim ki bu türe giren zevata hapis cezası da tarihe karışmış!

26 milyon araç geçiş garantisi verilen Çanakkale Köprüsü’nden bir yılda yalnızca 2 küsur milyon araç geçtiğini öğrendim bugün; hadi sorayım bari, “geriye kalan yaklaşık 24 milyon araç için ödenecek garanti ücret nedir? Biliyorum ki o da “ticari sır!”

Babasının cebinden ödüyormuşçasına cömertçe halkın vergilerini savuran iktidar son olarak “Türkiye Tek Yürek” adı altında neredeyse tüm televizyon kanallarının katıldığı bir bağış kampanyası düzenledi.

Ümit Zileli’nin yazısı