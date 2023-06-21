Ümit Özdağ, Suriye yolcusu: İlginç olacak

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, temmuzda Suriye’nin Şam ve Lazkiye kentlerini ziyaret ederek burada ‘hayatın doğal akışına döndüğünü göstereceğini’ söyledi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Suriye’ye gidiyor.

Özdağ, Türkiye’deki göçmenlerin hepsinin ‘gerekirse zorla’ yurtlarına geri dönmelerini söylemiş; seçim kampanyasının neredeyse tamamını bu söylemler üzerinden yürütmüştü.

Seçimlerden sonra faaliyetlerini sürdüren Özdağ, katıldığı Tivi6 adlı kanalda, ‘ilginç bir ziyaret’ yapacağını söyleyerek şunları kaydetti: “Temmuzun ikinci haftasında dört kişilik Zafer Partisi heyeti Şam’ı ziyaret edeceğiz. Suriye’nin başkenti Şam’a gidiyoruz. Gerekenler yapıldı, bugün pasaportlarımızı da bildirdik. Şam’da halkı yerinde göreceğiz, dolaşacağız. Lazkiye’ye gideceğiz. Hayatın doğal akışına döndüğünü göstereceğiz. Özetle, ilginç bir gezi olacak. Eski dışişleri bakanımız ve genel başkan yardımcımız Sina Güler de heyetimizde, birlikte gidiyoruz.”