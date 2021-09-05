Ümit Alan: Varyant haberlerini okurken neleri unutmamalıyız?

Bu haftaki Köşe Vuruşu’nun derdi bu, sorusu şu: Varyant haberlerini okurken neleri unutmamalıyız?

Bilimin çalışma hızı, sosyal medyanın konuları işleme hızıyla aynı değil. Bilim bazen yanlışlanarak, bazen doğrulanarak ilerleyen uzun bir keşif süreci. Ancak sosyal medya çağında sorular çok hızlı bir şekilde akışa düşüyor ve çok hızlı bir şekilde cevap bekleniyor. Bilim, kendi hızıyla bu sorulara cevap ararken de aradaki boşluğu bazı şarlatanlar ve etkileşim canavarları dolduruyor. Oysa MIT Technology Review’dan Mia Sato’nun makalesine* görüş veren Johns Hopkins Center for Health Security bilim insanı kadrosundan Gigi Kwik Gronvall, “bu salgın 10 yıl önce olsaydı, böyle bir konuşmayı yapıyor olmazdık, bu varyantlar ancak 10 yıl sonra bir gazetede çıkardı ve kimse buna dikkat etmezdi. Şu anda odaklanmamız gereken şey aşıların işi yarıyor olmasıdır” diyor. Gronvall’ın söyledikleri, sosyal medya ile ilgili sık vurguladığımız bir endişenin altını çiziyor bana kalırsa. Tıklama ve etkileşim temelli çalışan bir medya makinesini beslemek için, bazı konularda bilmemiz gerektiğinden çok daha fazlasını, aceleyle öğrenmeye çalışıyor ve bir infobezite yaşıyoruz.

Ümit Alan’ın yazısı