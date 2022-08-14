Ümit Alan: Anti-Instagram çağı mı başlıyor, BeReal bir vaha mı?

BeReal, takipçi sayısını göstermemesi, etkileşim çılgınlığı yaratmaması ve en önemlisi Instagram gibi platformlardaki mükemmellik baskısından uzak olmasıyla genç kuşakları rahatlatıyor ve ilgi görüyor. Yine de diğer sosyal medya platformları için bir tehdit oluşturur ve dönüştürür demek için çok erken. Şimdilik onların bıraktığı boşlukta bir oyun alanı bulacak gibi görünüyor. Daha önemlisi BeReal’in henüz yatırım aşamasında olduğunu unutmayalım. Üstelik diğer sosyal medya platformlarını da finanse eden kişi ve kuruluşlardan yatırım alıyor. Sonuçta her yatırımın bir dönüşü var ve her şey aynı kalmayacak. Öyle ki henüz platformda reklam bile yok. Bir abonelik modeli de ilan edilmiş değil. Tüm büyük sosyal medya platformları gibi ‘ücretsiz kullandır, verileri şahlandır’ modeliyle çalışıyor. Örneğin eğer varsayılan ayarlardan kapatmazsanız gönderdiğiniz her fotoğrafa konumunuzu da iliştiriyor. Ayrıca çalışma modeli nedeniyle insanların belirli saatlerde gerçekte ne yaptığıyla ilgili çok değerli veri toplama fırsatı da var. Evet, BeReal’in gerçeklik vaadi ve Instagram’ın filtreli dünyasını ters yüz eden çalışma modeli sevimli geliyor ama platform gördüğümüz kadarıyla herkesin gittiği yola başka bir havuçla gidiyor. Bence sosyal medya platformlarının insanlarda yarattığı tahribatı düzeltmeye yönelik yapılacak tek gerçek tartışma, veri ve dijital emek bilinci üzerinden yapılabilir. Çünkü sosyal medya platformlarının asıl filtresi ve büyüsü bu. Yani herkese ücretsiz hizmet sunuyormuş gibi yapıp aslında gönüllü çalıştırıyor ve pazarlıyor olmaları. Eğer gerçekten “be real” olacaksak, önce bu filtreyi kaldırmamız gerekiyor. Sonra herkes ne yapacağına özgür iradesiyle karar verecektir.
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