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Yaramazlara biraz batar!

Uludağ'da Kervansaray Otel yangını: Gözaltı sayısı beşe yükseldi

Bursa Uludağ’da iki kişinin öldüğü Kervansaray Otel yangınına ilişkin dört kişi daha gözaltına alındı.

Fotoğraflar: AA

Kervansaray Otel’de dün 05:29’da yangın çıktı. Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta ve oğlu milli sporcu Berkin Usta hayatını kaybetti.


1’inci Oteller Bölgesi’ndeki otelin basit konaklama belgesinin süresinin dolduğu ve Milli Parklar’daki tahsis süreci sona erdiği için belediyenin ruhsatını yenilemediği belirtilmişti. Ayrıca mahkemece otelin tahliyesine karar verildiği aktarılmıştı.

Dün otel müdürü gözaltına alınmıştı. Bugün oteli işleten firmanın yöneticisi C.K.A.’yla açıkta bıraktıkları közler nedeniyle şöminenin yan tarafında bulunan süs çiçeğinin tutuşmasına neden oldukları öne sürülen kayak merkezi çalışanları T.K, M.K.Ç. ve E.T. gözaltına alındı.

Beş kişinin sorguları sürüyor.

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