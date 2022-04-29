Ülkelerine ‘hediyelik’ olarak top mermisi götürmek isteyen aile havalimanını karıştırdı

İsrail’den ülkelerine dönerken ‘patlamamış top mermisi’ni hediyelik eşya olarak götürmek isteyen ABD’li bir aile, dünyanın güvenliğin en sıkı seviyede tutulduğu havalimanlarından birini karıştırdı.

Fotoğraf: İsrail Hava Limanı Güvenliği Dairesi

Dün akşam, ülkelerine dönmek üzere Tel Aviv kenti yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı’na giden ailenin fertlerinden biri, sırt çantasındaki mermiyi çıkardı ve güvenlik kontrolü noktasındaki görevliye bavuluna koyup koyamayacağını sordu.

Görevli merminin oradan uzaklaştırılmasını isterken çevredekiler kaçmaya başladı. O sırada bir yolcunun olup biteni yanlış anlayıp, ”Terör saldırısı” diye bağırması paniği artırdı. Çoğu yolcu bavulunu bırakıp uzaklaştı. Bazıları yere yattı.

Kaçmaya çalışırken yaralanıp hastaneye kaldırılan 32 yaşındaki ‘Uri’ adlı bir yolcu, ”Check-in için sırada bekliyordum. Birden mermiyi görünce çok korktum, bavulu bırakıp koşarak uzaklaştım. Koşarken bir bagaj bandına çarpıp düştüm” dedi.

תיעוד: בהלה בנתב"ג בעקבות חשש מחפץ חשוד. לאחר בדיקות הוכרז על חזרה לשגרה@sharonidan pic.twitter.com/pOMLp3oaeC — כאן חדשות (@kann_news) April 28, 2022

Havalimanında yaşanan panik cep telefonu kameralarına dolayısıyla sosyal medyaya yansıdı.

1967’de Altı Gün Savaşı’na sahne olan, İsrail’in büyük kısmını Suriye’den alıp ele geçirdiği Golan Tepeleri’ni gezen ailenin ailenin patlamamış bombayı oradan aldıkları ve ‘hatıra olsun’ diye ‘hediyelik eşya’ olarak ABD’ye götürmek istedikleri belirtildi.

Havalimanındaki polislere ifade veren ABD’li ailenin uçağa binmesine izin verildi.