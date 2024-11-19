Ula Göleti kuruyor

Muğla’nın Ula ilçesinde yağış azlığı nedeniyle Ula Göleti’nde sular kıyıdan yaklaşık 50 metre çekildi.

Fotoğraflar: AA

Etrafı çam ağaçlarıyla kaplı florası zengin gölet, kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta.

Gölete gelenler, suların kıyıdan yaklaşık 50 metre çekildiğini gördü.

Suların çekildiği alan ve oluşan adacıklar dronla görüntülendi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik şöyle konuştu:

“Bölgede hafta sonu oluşan yağışlar kentsel alanlarda su baskınlarına yol açarken sezonun ilk yağışı olması nedeniyle zemin neminin bir miktar artmasına yol açtı. Ancak baraj seviyelerinin yükselmesine yol açacak ciddi bir yağış söz konusu olmadı.

Bölgedeki birçok baraj ve gölet şu an su alınamaz durumda. Tedbir alınmazsa sadece içme suyu değil sulama ve enerji temini noktasında da zorluklar yaşanabilir.”