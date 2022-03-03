Ukraynalı vatandaşlara ‘vergi kolaylığı’: Ele geçirilen Rus tankları için beyana gerek yok

Ukraynalı yetkililer, ele geçirilen Rus savaş ekipmanlarının vergi formlarında beyan edilmesine gerek olmadığını duyurdu.

Rusya’nın 24 Şubat’ta üç cepheden başlattığı Ukrayna işgali sekizinci gününde.

Interfax ajansının aktardığına göre Ukrayna Ulusal Yolsuzluğa Karşı Koruma Ajansı’nın (NAPC) açıklamasında “Rus tankı veya zırhlı personel taşıyıcı mı ele geçirdiniz? Beyan etme konusunda endişeniz mi var? Sakin olun ve vatanı savunmaya devam edin” dendi.

Ajans açıklamasında, Rus tanklarının ve diğer ekipmanların değerinin geçim ücreti 248 bin 100 grivnayı (116 bin lira) geçmediğinden beyan edilmesine gerek olmadığı belirtildi.