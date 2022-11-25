Ukraynalı balet Vadim Hlupyanets, Rusya’ya karşı savaşırken hayatını kaybetti.

Ukraynalı balet Rusya’ya karşı savaşırken hayatını kaybetti. (Ukrayna Savunma Bakanlığı)

24 Şubat’ta başlayan Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik harekatında ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Ukraynalı bale sanatçısı Hlupyanets de bunlardan biri.

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Kiev Operet Tiyatrosu’nda bale dansçısı olan Vadym Khlupyanets’in Rusya’ya karşı savaşırken hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bodnar, şu mesajı paylaştı: “Kiev Operet Tiyatrosu bale dansçısı Vadym Khlupyanets, Ukrayna’nın özgürlük ve bağımsızlığı için verdiği savaşta öldü. Sahneyi siperlerle takas etti, böylece milyonlarca insan özgür yaşamlarını asla otoriterizme kaptırmasın. Huzur içinde yatsın!”