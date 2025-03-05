Ukrayna safında çatışan İngiliz Anderson'a 19 yıl hapis

Rusya’da Kursk bölgesinde Ukrayna ordusu safında çatışırken esir alınan İngiliz James Scott Rhys Anderson 19 yıl hapis cezası verildi.

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Rusya Soruşturma Komitesi, 3-5 Mart tarihlerinde Kursk bölgesinde esir alınan İngiliz paralı savaşçı James Scott Rhys Anderson hakkında açılan dava görüldü.

İngiltere vatandaşı 22 yaşındaki Anderson’un Ukrayna ordusu safında Kursk’ta çatıştığı ve suç işlediği belirtilen açıklama şöyle: “Anderson, duruşmada kendisine yöneltilen suçu kabul etti. Mahkeme, Anderson’a 19 yıl hapis cezası verdi.”

Ukraynalı askerlerin, 6 Ağustos 2024’te Rus toprağı Kursk bölgesine girmesinin ardından iki ülke arasındaki çatışmalar sürüyor.

Kursk’ta çatışan Ukraynalı askerlerin arasında yabancı paralı savaşçıların da yer aldığı belirtiliyor.