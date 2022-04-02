Ukrayna heyeti: Putin-Zelenski görüşmesi büyük ihtimal Ankara veya İstanbul’da

Ukrayna müzakere heyeti başkanı David Arakhamia, Rusya devlet başkanı Vladimir Putin’le Ukraynalı mevkidaşı Volodimir Zelenski’nin görüşmesinin büyük ihtimalle Türkiye’de olacağını söyledi.

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Arakhamia’nın açıklamaları şöyle: “Zelenski ve Putin görüşmesinin tarihi ve yeri henüz belli değil. Büyük ihtimalle İstanbul’da veya Ankara’da olacak.”

Arakhamia ayrıca barış antlaşması için hazırlanan taslak belgenin yeterince geliştiğini de ekledi.

Rusya ve Ukrayna heyetleri, 29 Mart’ta İstanbul’da yüz yüze görüşmüşlerdi.