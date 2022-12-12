Ukrayna büyükelçiliğine şüpheli koli: Fransa, güvenlik tedbirlerini artırdı

Fransa’da iç güvenlik birimi, Ukrayna’nın Paris büyükelçiliğine gönderilen şüpheli koliler üzerine devletin tüm organlarını terör ve güvenlik riskine karşı uyardı.

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AA’nın Le Figaro’dan aktardığına göre başbakana bağlı Ulusal Savunma ve Güvenlik Genel Sekreteri (SGDSN) Stephane Bouillon, İspanya’da altı kuruma patlayıcı içerikli zarflarla Paris’teki Ukrayna büyükelçiliğine şüpheli koliler gönderilmesinin ardından, hükümetle tüm devlet kademelerine terör ve güvenlik riskine karşı yüksek teyakkuzu içeren Vigipirate bildirisini gönderdi.

Haberde, Avrupa Birliği’ndeki (AB) farklı Ukrayna büyükelçiliklerine hayvan gözleri ve kan gibi maddeler içeren şüpheli mektupların gönderildiği hatırlatıldı.

Bu tarz koliler alanların ne yapması gerektiğine ilişkin bilgilerin yer aldığı bildiride, güvenlik güçlerinden her an teyakkuzda olmaları ve kolileri X-ray cihazında geçirmeleri talep edildi.

Fransızcada ‘Vigipirate’ olarak bilinen ve ilk defa 1978’de kabul edilen terörle mücadele eylem planı, ‘ihtiyat’, ‘saldırı riski’ ve ‘acil saldırı’ olarak üç aşamadan oluşuyor.