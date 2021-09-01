Uğur Vardan: Bu kadar sanatsal izin yanında isyancı, ‘muhalif’, başkaldıran bir ruhtu

Ferhan Şensoy, tiyatro tarihimiz içinde uzun bir zincirin, derin bir halkanın en önemli parçalarındandı. Kel Hasan Efendi’den beri kuşaktan kuşağa uzanan bir geleneğin uzantısı olarak ‘kavuğu’ Münir Özkul’dan devralmış, sonrasında ‘rahmetli’ Rasim Öztekin’e devretmiş, o da nihayetinde Şevket Çoruh’a vermişti.

70 yıllık bir ömre sığdırdığı bu kadar sanatsal izin yanında isyancı, ‘muhalif’, başkaldıran bir ses ve ruhtu. Ortaoyuncular’ın Spotify üzerinden yaptığı son söyleşilerinden birinde “Komünistim diyorsunuz ama bir komünist olarak niye örgütsüzsünüz?” sorusuna “Örgütsüz değiliz. Ortaoyuncular sıkı bir örgüt” yanıtını vermişti. “Oyun yazarken otosansür uyguluyor musunuz?” sorusuna da “Oyun yazarken otosansür kullanmam, alerji yapar” şeklinde karşılık vermişti.

Uğur Vardan’ın yazısı