Uğur Meleke: Galatasaray, transferde Mourinho’nun 2004’te uyguladığı stratejiyi örnek almalı

Galatasaray, transferde Mourinho’nun 2004’te uyguladığı stratejiyi örnek almalı.

Ana iskelette bir grup 30+ general var, bir grup da 20’li yaşlarının başındaki erler…

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2021-22 kadrosunda general-er dengesi sağlanması şart.

Bunun için de Galatasaray, tıpkı Mourinho’nun 2004’te Chelsea’de yaptığı gibi transferde 25-30 yaş aralığında, potansiyelinin zirvesine yaklaşmış ama doyuma ulaşmamış oyunculara yönelmeli.

Mourinho’nun 2004 yazında Chelsea’nin başına geçtiğinde yaptığı transferlere bir göz atalım.

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Transferde izlenen ana strateji şu: Hemen hepsi, potansiyellerinin zirvesine yakın isimler. Futbol hikayelerinin başında değiller. Kendilerini ispatlamışlar. Ancak doyuma da ulaşmamışlar, yeni kulüplerine de en az 5’er yıl hizmet edebilecek çağdalar. Galatasaray’ın bu yaz transfer döneminde izlemesi gereken strateji de bence bu. Takımda 25-30 yaş aralığında oyuncu oranını bir miktar artırmalılar. Çaylak ve general gruplarından daha kalabalık bir 25-30 yaş aralığı grubu olmalı. Bu kriterle transferde isimleri geçen Alpaslan Öztürk ve Aytaç kara doğru hedef gibi görünüyorlar.

Uğur Meleke’nin yazısı