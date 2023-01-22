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Yaramazlara biraz batar!

Uğur Emek: Yetkililerin muradı orta gelirliyi değil, konut şirketlerini desteklemek

Emlak Konut Genel Müdürü demiş ki: “İstanbul’da 3+1 daire 3-3,5 milyon TL’ye bulunabilir.”

Bu durumda 3,5 milyon TL kredi çekerseniz, aylık kredi geri ödemeniz 33 bin 830 TL olacak.
Biraz daha iyi bir alayım ve 5 milyon TL kredi çekeyim derseniz; aylık 48 bin 741 TL ödeme yapacaksınız.


Türkiye’de asgari ücret 8 bin 506 TL. Ortalama ücret ise yaklaşık 11 bin TL’dir.

Bu durumda şu parmak çocuk sorusunu da buraya bırakayım.

Anne ve babanın çalıştığı tek çocuklu bir ailenin hangi birisi bu krediyi geri ödeyebilecek?

Dedim ya yetkililerin muradı aslında orta gelirliyi değil, konut şirketlerini desteklemek.

O zaman şu “orta gelirli vatandaşı destekleme sosuyla tatlandırılan projenin ismini” güncelleyelim ve diyelim ki:

“Parası olan ev alsın da, evin şımarık çocuğu serpilsin.”

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