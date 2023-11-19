Uğur Emek: Maaşını dolarla alan bir imtiyazlı ücretli grubu var

Hani Hazine ve Maliye eski bakanı bir TV programında karşısında ezile büzüle soru soran bir şahsa “Maaşını dolarla mı alıyorsun” demişti ya. (O vakit dolar kuru 7,28 TL idi.)

Evet maaşını dolarla alan bir imtiyazlı ücretli grubu var.

Karayolları Genel Müdürlüğü ulaştırma YİD sözleşmelerinde döviz üzerinden cömert gelir garantileri veriyor.

Sözleşmeye göre dolar/avro üzerinden belirlenen ücret ABD’deki/Euro Bögesindeki enflasyona göre her yıl zamlanıyor. (Örneğin sözleşmeye göre Osmangazi Köprüsünün geçiş ücreti 35 dolardır. Enflasyon artışıyla bu ücret KDV hariç 48 dolar oldu.)

Sonra yılsonu dolar kuru üzerinden TL’ye çevriliyor ve bu ücret bir yıl boyunca yürürlükte kalıyordu.

Sözleşme imzalandığında dolar kuru 1,47 TL idi.

O yıllarda ulaştırma YİD sözleşmelerini imzalayanlar, sözleşme süresi boyunca kurun bu seviyelerde devam edeceğini düşünmüş olmalılar.

Uğur Emek’in yazısı