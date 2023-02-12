Uğur Emek: Her şey gözümüzün önünde oldu

Hükümetlerin sevdiği işlerden birisi de imar affıdır. Seçimlerden önce, mevzuat dışında yapılan kaçak yapılara af çıkartılır ve imar verilir. Karşılığında seçimin finansmanı için ücret alınır. Üstüne seçimlerde oylar artırılır.

AK Parti öncesindeki 45 yılda sekiz imar affı çıkartılmış. AK Partinin 20 yılında ise dokuz af.

2018 seçimlerinden önceki imar affından 7 milyon 400 bin konut istifade etmiş.

Böyle risk yönetimi olur mu? Riski böyle yönetenler, krizi de böyle yönetirler.

Öte yandan Adalet Bakanı “Sorumlulara karşı gerekenler yapılmaktadır” demiş.

Bakana yardımcı olmak için ben bir liste verdim. Üstüne bu projelere imar verenler, yapı denetim firmaları ve belediye başkanları da var.

Bu arada deprem bölgesinde enkazlar toplanmaya başlanmış. Sayın Bakan lütfen savcıları hemen görevlendirin ve çöken binalardan beton ve demir örnekleri aldırın. Yoksa delil yetersizliğinden hesap sorulacak kimse kalmayacak.

İyi pazarlar.

Uğur Emek’in yazısı