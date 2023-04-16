Uğur Emek: Atatürk Barajı SOS mu veriyor?

Söylenilene göre Atatürk Barajı’nın inşasında su kullanılmamış. Barajın inşası sırasında dolgu yapımında su kullanılmaması nedeniyle, barajın işletmeye alınmasından sonra suyun yükselmesiyle birlikte Barajın gövdesinde normal sınırların yaklaşık 10 katı civarında oturmalar meydana gelmiştir. Barajın boyundaki 10 metre kısalma bu oturmaların eseriymiş. Bu oturmalar sırasında barajın geçirimsizliğini sağlayan kil çekirdeği kaya dolgunun içine akmış.

Kil çekirdeği ile kaya dolgular arasında filtreler yapılmaktadır. Bu filtreler çekirdekten sızıntı ile kil malzemenin sürüklenmemesi için koruyucu görev yapmaktadırlar. Filtrelerde dane çaplarına göre tedrici bir geçiş sağlamak için ince filtre (kum) ve kalın filtre (kum ve çakıl) kullanılmaktadır. Yine söylenilene göre bu filtrelerin kriteri uygun biçimde belirlenmemiş. Hatalı imalatın sonucu olarak, çekirdekten sızıntı ile kil malzemesi sürüklenmiş ve dolayısıyla çekirdeğin dayanıklılığı düşmüş.

Uğur Emek’in yazısı