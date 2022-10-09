Uğur Dündar: Ölümcül zehre başlama yaşı 10’un altına inmiş durumda

Ölümcül zehre başlama yaşı 10’un altına inmiş durumda. Henüz 8 yaşında iken bağımlılığın pençesine düşmüş çocuklarımız var! Uzmanlardan edindiğim bilgilere göre; özellikle madde bağımlısı kız çocuklarının durumları çok vahim. Zira çoğu küçük yaşlarda tecavüze uğruyor. Aileler ise kızlarını tedavi ettirmek yerine çevreye karşı durumu gizlemeyi yeğlediklerinden, genellikle sokaklara düşüyor ve ne yazık ki; gencecik yaşlarda hayata veda ediyorlar.

Uğur Dündar’ın yazısı