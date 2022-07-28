Uğur Dündar: Nebati’nin gözleri, tüm Türkiye’ye yetecek kadar ışık saçıyor

Almanya’nın Cumhurbaşkanları için uygun gördüğü resmi konutu gözünüzde büyütmeyin. Küçük bir bahçe içindeki 3 katlı bir villadan ibaret!.. Steinmeier, bu villanın üst katındaki 153 metrekarelik bölümde oturuyor. Tabii kirasını ödemek koşuluyla!.. Ayrıca tıpkı ABD Başkanları gibi Almanya Cumhurbaşkanı da, özel harcamalarının tümünü cebinden yapıyor!.. Resmi ziyaretçiler konutun alt katında kabul edildiği için, sadece bu bölümün masrafları halkın vergisinden karşılanıyor.

Petrol ve doğalgaz ithalatçısı olan ülkemizde ise başta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olmak üzere, böyle bir tasarrufa gerek görülmüyor. Zira Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nureddin Nebati’nin ışıldayan gözleri, tüm Türkiye’ye yetecek kadar ışık saçıyor!..

Uğur Dündar’ın yazısı