Uğur Dündar: Gıda terörüyle mücadele

Gıda terörüyle mücadele, bilinçli tüketicilerin çoğalması, gıda denetimlerinin bilime uygun biçimde yapılması ve caydırıcı cezaların verilmesiyle başarıya ulaşılabilecek bir süreç. Çarpıcı bir hatırlatmada bulunayım: Ülkemizin zeytiniyle ünlü bir yöresinde siyah zeytini bir an önce piyasaya sürebilmek için, üretim havuzlarına paslı demir atıldığını, bazılarında da sentetik siyah boya kullanıldığını tespit ettik. Durumu gizli kamera ile dört dörtlük belgeledikten sonra, İl Tarım Müdürlüğü yetkililerine bildirip, birlikte denetim yapmayı önerdik. Vay sen misin bunu söyleyen!.. Hemen üreticilere haber salınmış, “ARENA ekibiyle birlikte denetime geleceğiz ona göre tedbirinizi alın” denilmiş. Gittiğimizde ne görelim? Teftiş hazırlığı öylesine abartılmış ki, zeytin çuvallarını taşıyan traktörün sürücüsü bile hijyenik eldiven takmış başına da bone geçirmiş!.. Arkadaşımız “Siz hep traktörü eldiven ve bone ile mi kullanırsınız?” diye soruyor. Sürücü cevap veriyor: “Yüzde 90 böyle kullanırım!..”

Uğur Dündar’ın yazısı