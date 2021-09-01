Uğur Cebeci: Aşı olmadan uçmak giderek zorlaşacak

Dünyada çok sayıda havayolu şirketi yolcularından dijital aşı pasaportu istemeye hazırlanıyor. Yani sonuçta aşı olmadan uçmak giderek zorlaşacak gibi görünüyor. Belli birkaç aşının iki dozunu olmak ve son dozdan sonra 14 gün geçmesi şartı giderek yaygınlaşıyor. Havayolu şirketlerinin ve hükümetlerin PCR testlerine olan güvenleri de giderek azalıyor. İş şimdiden sahte aşı pasaportları ve PCR test sonuçları ile işi sahtekârlık boyutuna taşındı bile.
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Son kale
Hekim, mesleği gereği bilgileri sürekli güncel, kültürlü bir insan olup, yaşadığı yerdeki toplumun sorunlarının hemen hepsinden haberdar olan ilk kişidir. Hem bireylerin hem de toplumun nabzını tutar. Hastası olsun olmasın, bireyler için aldığı riskleri, yaşadığı zorlukları ise hiç kimse bilmez, fedakârlıklarını kendisi ile mezara götürür.
Ama olur da hekimler, hele ki psikiyatristler toplumsal sorunlar hakkında konuşma haklarını kullanmaya başlarsa..!
Pandemiden alternatif çıkış yolda mı?
Covid-19 belirtileri göstermeye başladığımızda aile hekimimizi ziyaret ederek Covid-19 şüphesiyle erken dönemde başlanan ve testimiz pozitif çıktığında 7-10 gün süreyle tedavi amaçlı devam edeceğimiz bir ilacımız olsaydı ne olurdu? Sonbahar yaklaşırken gündeme gelecek konulardan birisi de SARS-CoV-2 virüsüne karşı etkili olabilecek antiviral ilaçlar olacak.
Pera’daki hayalet; Feran’ağbi
Hep kış be Feran’ağbi! Üçüncü zilden sonra sen yoksan sahnede, hep kış… Ne hain yaz’mış meğer…
Profesörden ‘rehavet’ uyarısı: Tam aşılılarda hastaneye yatış yüzde 93 azalıyor
Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, hiçbir aşının virüsü tamamen engellemediğini vurgulayarak “Net olarak bildiğimiz bir şey var ki tam aşılarını yaptırmış olan kişilerde hastaneye gitme yüzde 93 oranında azalıyor” dedi.
Kulağına gitmediyse ruhuna gitsin
Çıkışlarda bindiğim her takside, oyunun ne güzel olduğunu, onun ne muhteşem bir tiyatrocu olduğunu, sahnede nasıl karizmatik durduğunu, ona nasıl hayran olduğumu anlattım durdum. Belki taksi tanıdıktır da laf Ferhan Şensoy’un kulağına gider diye umdum. Kulağına gitmediyse ruhuna gitsin.