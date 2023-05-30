Uganda’da, LGBTİ+’lara idam cezası öngören yasa onaylandı

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, eşcinsel ilişkiyi suç kapsamına alıp LGBTİ+’lara ölüm ve hapis cezası öngören yasa tasarısını imzalayarak yürürlüğe soktu.

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Bu yeni yasaya göre eşcinseller müebbet hapis cezasıyla karşılaşabilecek. Bunun yanı sıra, 18 yaş altındaki biriyle eşcinsel ilişki yaşayan kişiler ya da HIV dahil ömür boyu sürecek bulaşıcı hastalıklara yakalanan kişiler de idam edilecek.

BBC‘nin aktardığına göre dünyanın önde gelen sağlık kampanyası gruplarından Pepfar, UNAids ve the Global Fund, yayımladıkları ortak bildiriyle yasanın yaratacağı ‘zararlı etkilerden’ derin endişe duyduklarını söyledi: “Uganda’nın HIV ile mücadelede kaydettiği ilerleme şu anda ciddi bir tehlike içindedir.”

ABD Başkanı Joe Biden ise dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla yasanın kabul edilmesini ‘evrensel insan haklarının trajik bir ihlali’ olarak nitelendirdi ve Uganda’yı yasayı derhal yürürlükten kaldırmaya çağırdı.

Bazı Ugandalı gruplar, LGBTİ+’ların haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle yasanın iptal edilmesi için başvuruda bulundu. Benzer bir yasa 2014 yılında Uganda anayasa mahkemesi tarafından iptal edilmişti.

Öte yandan yasayı savunan Ugandalı milletvekili Asman Basal Irwa, gizli ilişki yaşamanın yasa kapsamına girmediğini söyleyerek ‘sorunun bunu toplum içinde yapmaya çalışmak’ olduğunu savundu:

“İki yetişkinin gizli gizli eşcinsel ilişkiye girmesi kimseyi ilgilendirmez. Yasa işini gizli yapanları aramıyor.”