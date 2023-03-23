ABD, Uganda’yı uyardı: LGBTİ+ karşıtı tasarı yasalaşırsa yaptırım uygularız

ABD, LGBTİ+’lara ölüm ve hapis cezası öngören yasa tasarısı yürürlüğe girerse Uganda’ya ekonomik yaptırım uygulayabileceği uyarısında bulundu.

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Uganda’da eşcinsel ilişkiyi suç kapsamına alıp LGBTİ+’lara ölüm ve hapis cezası öngören yasa tasarısı meclisten geçmişti.

Uganda’da eşcinsel ilişkiyi suç kapsamına alan yasa tasarısı Parlamento’dan geçti. Tasarı Devlet Başkanı Yoweri Museveni tarafından onaylanırsa yasalaşacak ve yürürlüğe girecek. ABD, tasarının yasalaşması halinde Uganda’ya ekonomik yaptırım uygulayabileceği uyarısında bulundu.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, yasa tasarısının yürürlüğe girmesi halinde Uganda’ya ekonomik yaptırım uygulayabileceklerinin altınız çizdi.

Dün gazetecilere konuşan Kirby, şunları söyledi:

“Yasanın yürürlüğe girmesi durumunda, belki de ekonomik olarak atmamız gereken adımların olup olmayacağına görmemiz gerekiyor. Henüz bir karar vermedik, ama durumu çok yakından takip ediyoruz. Umarım yasa yürürlüğe girmez ve biz de bir şey yapmak zorunda kalmayız.”

Tasarı, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken tarafından da kınandı.

Avrupa Birliği (AB) de eşcinsellik karşıtı yasa tasarısıyla ilgili derin endişelerini dile getirdi. AB tarafından yapılan açıklamada ‘eşcinselliğin suç sayılmasının’ uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtildi:

“Avrupa Birliği, cinsel yönelimleri ve cinsiyet kimlikleri ne olursa olsun tüm bireylere eşit, onurlu ve saygılı bir şekilde davranılmasını sağlamak için Uganda makamları ve sivil toplumla yakın ilişkiler kurmaya devam edecektir.”

Ne olmuştu?

Parlamentoda alkışlarla kabul edilen tasarı eşcinsellerin, uzun hapis cezalarına hatta bazı durumlarda idam cezasına çarptırılmasını öngörüyor. Tasarı ile ailelere, ‘eşcinselleri ihbar etme’ sorumluluğu getiriliyor ve LGBTİ+ haklarını savunan kurumlara maddi yardım yapmak ve LGBTİ+ hakları yanlısı her türlü yayın yapmak da suç kapsamına alınıyor.