Uganda’da, LGBTİ+’lara ölüm ve hapis cezası öngören yasa meclisten geçti

Uganda’da eşcinsel ilişkiyi suç kapsamına alıp LGBTİ+’lara ölüm ve hapis cezası öngören yasa tasarısı meclisten geçti.

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Uganda parlamentoda alkışlarla kabul edilen tasarı, eşcinsellere uzun hapis cezaları öngörüyor.

“Ağırlaştırılmış eşcinsellik suçunu işleyen bir kişi, mahkumiyeti halinde ölüm cezasına çarptırılır” ifadesinin de yer aldığı tasarı, aileleri ve arkadaşlarına eşcinselleri ihbar etme sorumluluğu getiriyor.

Daha önce yasaklanmıştı

Uganda’da eşcinsel ilişki daha önce yasaklanmıştı. Ancak bu tasarı kişileri cinsel kimlikleri üzerinden suçlu ilan etmenin yolunu açıyor.

Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni’nin, yasayı veto etme yetkisi var.

LGBTİ+ haklarını savunmak da suç

Tasarı ile LGBTİ+ haklarını savunan kurumlara maddi yardım yapmak, LGBTİ+ hakları yanlısı her türlü yayın yapmak da suç kapsamına alınıyor. Uganda’daki LGBTİ+ toplumu, ülkede, kendilerine yönelik fiziksel şiddeti teşvik eder bir hava olduğu uyarısını yapıyor.

Ne olmuştu?

Uganda’da eşcinselliği suç kapsamına alan ilk yasa 2014’te gündeme gelmişti. Anayasa Mahkemesi, o dönem Cumhurbaşkanı’nın onayından geçen yasayı iptal etmişti. Bu iptali, o dönem Cumhurbaşkanı Museveni’nin Washington’a yapacağı ziyaretiyle ilişkilendirenler de vardı.

Beyaz Saray, o dönemki gelişmeler sonrası Uganda’ya sağlanan fonların bir kısmını kesmişti. Aralarında Danimarka, Norveç ve Hollanda ve İsveç’in de bulunduğu bazı Avrupa ülkeleri de yardımları durdurmuştu.

Uganda nüfusunun büyük bölümü Hristiyan. Ülkede yüzde 13 civarında Müslüman nüfus da bulunuyor. Eşcinsel ilişkiler 30 civarında Afrika ülkesinde yasaklanmış durumda.