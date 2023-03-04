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Yaramazlara biraz batar!

UEFA’dan Konyaspor dahil 11 kulübe para cezası

UEFA, 2022-2023 sezonuna ait ödeme yükümlülüklerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle Konyaspor dahil 11 kulübe ceza verdi.

Fotoğraf: Reuters

UEFA’dan yapılan açıklamaya göre UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu, UEFA Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Yönetmeliklerine ilişkin ilk değerlendirmesini tamamladı.


Bu sezon ödeme yükümlülüklerine uymayan Cluj, Osijek, Aris, Astana, Olimpija Ljubljana ve Rijeka’ya, aynı durumun gelecek sezonlarda da tekrarlanması halinde Avrupa kupalarından men cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca 2022-2023 sezonundaki vadesi geçmiş borçları nedeniyle Cluj 250 bin avro, Osijek ve Konyaspor 150’şer bin avro, Olimpija Ljubljana 100 bin avro, Aris ve Valmiera 50’şer bin avro, Astana 30 bin avro, Borac Banja Luka, Kyzyl-Zhar ve Floriana 10’ar bin avro para cezası aldı.

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