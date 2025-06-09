UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz şampiyon

2025 UEFA Uluslar Ligi’nde İspanya’yı normal süresi ve uzatmaları 2-2 tamamlanan maçta penaltılarla 5-3 yenen Portekiz şampiyon oldu.
Münih’teki Allianz Arena’da oynanan maçın 21’inci dakikasında Martin Zubimendi, ceza sahası içinden yaptığı vuruşla İspanya’yı 1-0 öne geçirdi.
Portekizli Nuno Mendes, sadece beş dakika sonra sahneye çıkarak yerden düzgün vuruşla skora eşitlik getirdi.
Mikel Oyarzabal’la 45’inci dakikada yeniden skoru İspanya lehine değiştirdi.
Portekiz’in tecrübeli yıldızı, kaptan Cristiano Ronaldo, ceza sahasındaki pozisyonu iyi takip etti ve 61’inci dakikada takımının ikinci golünü kaydederek skorda tekrar eşitliği sağladı: 2-2.
88’inci dakikada kendini yere bırakan Ronaldo, yerini Goncalo Ramos’a bıraktı. Karşılaşmada uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca penaltılara gidildi.
Galatasaray forması giyen İspanyol forvet Alvaro Morata’nın dördüncü penaltıyı kaçırmasıyla Portekiz, tarihindeki ikinci Uluslar Ligi şampiyonluğuna ulaştı.
Cristiano Ronaldo yeni sezonda hangi takımda oynayacağını duyurdu
Ronaldo, geleceğiyle ilgili spekülasyonlara son verdi.
NTV Spor’un aktardığına göre Portekizli yıldız, Al-Nassr’la yeni sözleşme imzalayacağını duyurdu.