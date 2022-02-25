UEFA Avrupa Ligi’nde son 16’ya kalanlar belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi’nde son 16’ya kalan takımlar oynanan sekiz karşılaşmanın ardından belirlendi.

Sonuçların ardından, Porto, Sevilla, Leipzig, Atalanta, Barcelona, Rangers, Real Betis ve Braga son 16 turuna adını yazdırdı.

UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında sekiz grup lideri de doğrudan son 16 turuna yükselmişti. Galatasaray’ın da aralarında bulunduğu sekiz takım arasında yer alan Kızılyıldız, Eintracht Frankfurt, Leverkusen, Lyon, Monaco, Spartak Moskova, West Ham son 16 turunda mücadele edecek.

Dün akşam oynanan Napoli-Barcelona maçı öncesi oyuncular, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi nedeniyle birlikte savaş karşıtı pankart açtılar.

Bugün gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek son 16 turu eşleşmelerinde maçlar ise 10 ve 17 Mart’ta yapılacak.

Son 16 play-off turu rövanş maçları ve ilk maçları skorları şöyle oldu:

Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 1 – Sevilla (İspanya): 0 (1-3)

Real Sociedad (İspanya): 1 – Leipzig (Almanya): 3 (2-2)

Olympiakos (Yunanistan): 0 – Atalanta (İtalya): 3 (1-2)

Lazio (İtalya): 2 – Porto (Portekiz): 2 (1-2)

Napoli (İtalya): 2 – Barcelona (İspanya): 4 (1-1)

Rangers (İskoçya): 2 – Borussia Dortmund (Almanya): 2 (4-2)

Real Betis (İspanya): 0 – Zenit (Rusya): 0 (3-2)

Braga (Portekiz): 2 – Sheriff (Moldova): 0 (0-2) – Penaltılarla 3-2 Braga turu geçti.