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Yaramazlara biraz batar!

UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray, Marsilya’dan bir puanla döndü

UEFA Avrupa Ligi E Grubu’ndaki ikinci maçında Galatasaray, Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya’yla deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

Fotoğraf: AA

Galatasaray, Fransa’da Olimpik Marsilya karşısında bir puana razı oldu. Fransız temsilcisinde milli futbolcu Cengiz Ünder, 90 dakika boyunca görev aldı.


Karşılaşma, Galatasaray taraftarlarının bulunduğu tribünlerden atılan yabancı maddeler nedeniyle 38. dakikada hakem Alejandro Hernandez tarafından durduruldu. 8 dakikalık ara sonrası maça devam edildi.

Grubun diğer karşılaşmasında ise Lazio, ağırladığı Rusya’nın Lokomotiv Moskova takımını 13. dakikada Toma Basic ve 38. dakikada Patric’in golleriyle 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından Galatasaray, ikinci hafta sonunda E Grubu’nda 4 puana yükselip, liderliğini korudu. Lazio 3 puanla ikinci, Olimpik Marsilya 2 puanla üçüncü, Lokomotiv Moskova ise 1 puanda dördüncü sırada kaldı.

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