UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe gruptan çıkmayı garantiledi

UEFA Avrupa Ligi B Grubu dördüncü hafta maçında Fenerbahçe, AEK Larnaka’yı deplasmanda 2-1 yendi.
Bu galibiyetle puanını 10’a yükselten sarı-lacivertliler, gruptan çıkmayı garantiledi. 48’inci dakikada Altman ceza sahası içinde Altay’ın müdahalesiyle yerde kaldı.
Maçın hakemi VAR incelemesinin ardından penaltıya karar verdi, 52’nci dakikada topun başına geçen Trickovski meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1
60’ıncı dakikada Faraj’ın sağdan içeri gönderdiği topa Sanjurjo kafayla vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
66’ncı dakikada İsmail Yüksek’in pasıyla sağdan savunmanın arkasına sarkan Ferdi Kadıoğlu dar açısına rağmen şutunu çekti, top yan ağlarda kaldı.
78’inci dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Osayi Samuel’in ceza sahasında içeri göndermek istediği topa Naoum eliyle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi. 80’inci dakikada penaltı noktasının başına geçen Batshuayi topu ağlarla buluşturdu: 1-2
83’üncü dakikada Valencia’nın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci direk dibinden son anda kornere çeldi.
84’üncü dakikada Fenerbahçe bir penaltı daha kazandı. Garcia’nın Rossi’yi ceza sahası içinde düşürmesinin ardından hakem penaltıya hükmetti. 86’ncı dakikada topun başına geçen Valencia’nın penaltı vuruşunda kaleci gole izin vermedi.
90+6’ncı dakikada İrfancan Kahveci’nin ceza sahası içinden şutunda kaleci topu kornere çeldi.