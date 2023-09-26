Üçüncü sınıf öğrencisinden ekonomik krize isyan: Biri dur demeli

İlkokul öğrencisi hayat pahalılığı eleştirdi: “Çocuklar bile artık oy vermek istiyor. Çünkü Türkiye’nin kaderini değiştirmek istiyor.”
Sokak Kedisi adlı Youtube kanalına konuşan öğrenci, “Üçüncü sınıfa gidiyorum, daha birinci sınıftan beri siyaset konuşuyoruz. Bütün sınıflarda siyaset konuşuluyor artık. Biri dur demeli, artık her şey çok pahalı” dedi.
Kantinindeki ve yemekhanedeki fiyatlardan yakınan çocuk artık harçlık almıyor, beslenmesini evden götürüyormuş.
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