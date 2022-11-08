Üçüncü nükleer santral için Trakya’da yer tespit çalışmaları başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, üçüncü nükleer santral için Trakya’da yer tespit çalışmalarının yapıldığını açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Akkuyu ve Sinop’ta açılması beklenen nükleer santrallere ek olarak bir üçüncü santral üzerinde de çalışıldığını duyurmuştu.

TRT Haber’e konuşan Bakan Dönmez, “Trakya’da yeni nükleer güç santrali için yer belirlemeye çalışıyoruz” dedi.

Rusya’yla milli paralarla ticaret hakkında da konuşan Dönmez, şunları söyledi: ”Gelinen noktada bu süreç daha da hızlandı. Son görüşmemizde bir mutabakat söz konusu. Bununla alakalı olarak teknik birtakım çalışmaların tamamlanması gerekiyor. Kısmen ruble üzerinden ticaret başladı.”

Dönmez, Karadeniz gazını karaya ulaştırmak için deniz altında yapılan boru hattının yüzde 97’sinin tamamlandığını bildirdi: ”Mart sonuna kadar ilk gazı sisteme vereceğiz. Bunu herkes mutfağında kullanabilir hale gelecek.”