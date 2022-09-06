Ücretsiz ped ve tampon dağıtımında sorumlunun erkek olması tepki çekmişti: Pozisyon iptal edildi

Ped ve tampona ücretsiz erişimi yasal güvence altına alan ilk ülke İskoçya’da, bir bölgede uygulamadan sorumlu olarak bir erkeğin atanması tepki çekince söz konusu pozisyon iptal edildi.

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İskoçya Parlamentosu’nda, 2016’dan beri konuyla ilgili kampanya yürüten İşçi Partili milletvekili Monica Lennon’un öncülüğünde hazırlanan tasarı 2020’de oybirliğiyle kabul edilmişti. Belediye ve eğitim kuruluşlarının, ihtiyacı olanlara bedava ürün dağıtmasını öngören ‘Regl Ürünleri Yasası’ 15 Ağustos’ta yürürlüğe girmişti.

Daha önce tütün satışçısı ve kişisel antrenör olarak iş tecrübesine sahip Jason Grant, Tayside bölgesinde regl farkındalığı üzerine çalışacak biriminin başına getirilmişti. Grant’ın, ürünlerin dağıtımını sağlayacağı, hükümetin verdiği fonun doğru kullanılıp kullanılmadığını kontrol edeceği ve menopoz gibi meseleler üzerine toplumla diyalog kuracağı açıklanmıştı.

Alkışlanan ücretsiz erişim yasasından sonra gelen bu hamle tepki çekmişti. Böyle bir görevi bir kadının üstlenmesi gerektiğini savunanlar sosyal medyada sesini yükseltmişti.

Tenis efsanesi Martina Navratilova, atamanın ‘saçma’ olduğunu savunmuş, oyuncu Frances Barber da çok sinirlendiğini ifade etmişti.

Bölgede uygulamadan sorumlu grup Grant’ın yerine bir kadın atamadı. Gelen ‘tehditler ve sözlü tacizler’ sonrasında bu pozisyonun kaldırılmasını kararlaştırdıklarını açıkladı. Ürünlerin dağıtımı ve kadınlarla diyalog için alternatif yollar aranacağını duyurdu.

Grubun sözcüsü, ”Son haftalarda olanlar çok üzüntü verici. Bölgesel sorumlumuz olmayacak bundan böyle. Çalışanlarımızın güvenliği ve huzuruna önem veriyoruz” ifadelerini kullandı.