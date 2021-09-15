Ücretli çalışan sayısı temmuzda düşüşte

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerindeki toplam ücretli çalışan sayısı temmuz ayında yüzde 0,5 düşüş gösterdi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, temmuzda ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yüzde 0,5, inşaat sektöründe ise yüzde 3,7 azaldı.

Ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,1 yükseldi.

Rakamlara yıllık bazlı bakıldığında ise yüzde 10,9’luk bir artış söz konusu.

Temmuz 2020’de sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 12 milyon 307 bin 332 kişi iken, bu yılın aynı ayında bu rakam 13 milyon 643 bin 956.

Söz konusu dönemde sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 10,4, inşaat sektöründe yüzde 14,4 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 10,5’lik bir artış var.