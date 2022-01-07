Uçaktaki 179 kişiden 125’inin Covid-19 testi pozitif çıkmıştı: 13 yolcu karantinadan kaçtı

İtalya’dan Hindistan’a giden uçaktaki, Covid-19 testi pozitif çıkan 125 yolcudan 13’ü karantinadan kaçtı.

Önceki gün, İtalya’nın Milano kentinden Hindistan’ın Amritsar kentine charter seferiyle giden yolcuların 125’inin virüse yakalandığının belirlendiği, çocuklara test yapılmadığı açıklanmıştı. Testi pozitif çıkan yolcuların havalimanından ambulanslarla alınarak hastaneye götürüldükleri, kontrol sonrasında orada kalmaları gerekmiyorsa izolasyon sürecini tamamlayacakları merkezlere aktarılacakları bildirilmişti.

Dokuz yolcunun karantinaya alınmamak için havalimanından kaçtığı, dördünün ise hastaneden kaçtığını açıklayan polis, haklarında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Havalimanından kaçanların nasıl oradan ayrıldıklarının bilinmediği hastaneden kaçanların ise ‘sağlık görevlilerini kandırdığı’ belirtildi.

“Yarın sabaha kadar dönmezlerse fotoğraflarını basın aracılığıyla yayınlatacağız” denen açıklamaya göre testi pozitif çıkan yolcular kentteki Guru Nanak Dev Hastanesi’ne götürülmüştü.

Salgının başından beri 35 milyonu aşkın kişinin virüse yakalandığı, 483 bin 178 kişinin hayatını kaybettiği Hindistan’da bugün 100 bini aşkın yeni vaka olduğu açıklandı. Omicron varyantı nedeniyle geçmiş haftalara oranla vakalarda ciddi artış var.