Uçaktaki 179 yolcudan 125’inin Covid-19 testi pozitif çıktı

İtalya’dan Hindistan’a giden bir uçağın 125 yolcusunun Covid-19 testi pozitif çıktı.

İtalya’nın Verona kentinden Hindistan’ın Amritsar kentine charter seferiyle giden yolcuların izolasyon sürecinin başladığı açıklandı.

Dün öğleden sonra Amritsar’a inen uçakta 179 yolcu bulunuyordu. Çocuk ve bebeklere test yapılmadı. Geri kalan 160 kişiye test yapıldı ve bunların 125’inin virüse yakalandığı anlaşıldı.

Bunun üzerine havalimanının önüne onlarca ambulans gitti ve testi pozitif çıkanları alıp izole edilecekleri yerlere götürdü.

Hindistan’da salgının başından beri 35 milyon 109 bin 286 vaka görüldü, Covid-19 nedeniyle 482 bin 876 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte 325 kişi yaşamını yitirdi. Bugün 90 binin üzerine yeni vaka olduğu açıklandı. Bu, geçen haftanın altı katıyla eşdeğer.

Sağlıkçılar, artışın Omicron varyantından kaynaklandığını vurguluyor. Yeni vakaların çoğunun Omicron varyantı olduğunun altını çizerek kalabalık ortamlardan, buluşmalardan kaçınılması konusunda toplumu uyarıyor.