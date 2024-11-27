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Yaramazlara biraz batar!

Üç ile 'sarı kodlu' kar ve yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) üç ili sarı kodla uyardı.

Fotoğraf: AA

MGM, Artvin ve Rize’ye sarı kodlu yağış uyarısı, Ardahan’aysa sarı kodlu kar uyarısı yaptı.


Meteoroloji renk kodları ve anlamı ne?

Yeşil: Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemekte.

Sarı: Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.

Turuncu: Hava durumu tehlikeli. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemekte. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmeli.

Kırmızı: Hava durumu çok tehlikeli. Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmekte. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmeli.

MGM’nin yağış şiddeti sınıflandırması şöyle:

  • Hafif: 1-5 kg/m²
  • Orta Kuvvette: 6-20 kg/m²
  • Kuvvetli: 21-50 kg/m²
  • Çok Kuvvetli: 51-75 kg/m²
  • Şiddetli: 76-100 kg/m²
  • Aşırı: 100 kg/m² üzeri

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