Üç ile sağanak uyarısı

Üç ilde sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminine göre Batı Marmara ve Kıyı Ege’de sağanak etkili olacak.
Yağış beklenen üç il:
- Edirne
- Çanakkale
- İzmir
Yaramazlara biraz batar!
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturmada iki kişi gözaltına alındı.
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Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, ABD Başkanı Donald Trump’ın Los Angeles’ta devam eden olayları bastırmak için eyalette asker kullanmasını engellemek için mahkemeye başvurdu.
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