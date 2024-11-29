Diken

Yaramazlara biraz batar!

Üç ile sağanak uyarısı

Üç ilde sağanak yağış bekleniyor.

Fotoğraf: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminine göre Batı Marmara ve Kıyı Ege’de sağanak etkili olacak.

Yağış beklenen üç il:

  • Edirne
  • Çanakkale
  • İzmir

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