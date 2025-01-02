Üç ile sağanak uyarısı

Üç ilde sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminine göre İzmir, Aydın ve Muğla’da sağanak etkili olacak.
Hava sıcaklıklarının kuzeybatıda 1 ila 3 derece artması bekleniyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:08) 2.995,796 liradan işlem görüyor.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Güney Kore’nin başkenti Seul’a ziyareti sırasında Kuzey Kore tarafından balistik füze fırlatıldı.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 35,3601 seviyesinden ilerliyor, avro/TL 36,4802 seviyesinden güne başladı.
Üç ilde yağış bekleniyor.
Van’ın Bahçesaray ilçesinde don ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.