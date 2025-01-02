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Yaramazlara biraz batar!

Üç ile sağanak uyarısı

Üç ilde sağanak bekleniyor.

Fotoğraf: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminine göre İzmir, Aydın ve Muğla’da sağanak etkili olacak.

Hava sıcaklıklarının kuzeybatıda 1 ila 3 derece artması bekleniyor.

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