Üç ilde tefecilik operasyonu: 1 milyar 250 milyon liralık mal varlığına el kondu

Üç ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda 1 milyar 250 milyon lira değerindeki gayrimenkul ve taşınmaza el kondu, yedi kişi tutuklandı.

Fotoğraf: Temsili (AA)

Çanakkale, Balıkesir ve Tekirdağ’da ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ ve ‘tefecilik’ suçlarını işleyenlere düzenlenen operasyonda dokuz şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlardan yedisi tutuklandı, ikisi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Şüphelilerin faizle borç verdikleri vatandaşları borçlandırarak baskı altına aldıkları, yüksek faizle verdikleri paraların teminatı olarak çek, senet, tapu gibi belgeler imzalattıkları ve ödeme yapamayan mağdurlara ait mal varlıklarını tehdit ve baskıyla aldıkları tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ ve ‘tefecilik’ suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere ait 1 milyar 250 milyon lira değerindeki 75 gayrimenkule ve 34 araca el kondu.

Operasyon kapsamında 2 bin 478 adet çek ve senet, 10 adet çek defteri ve çok sayıda bilgisayar, cep telefonu, muhtelif doküman ve dijital materyal de ele geçirildi.