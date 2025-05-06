Uber, Trendyol GO'nun çoğunluk hisselerini satın alıyor

Trendyol Grubu ve Uber Technologies Inc. Trendyol GO’nun çoğunluk hisselerinin devri için anlaşmaya vardı.

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Trendyol’un açıklamasına göre devir işlemi resmi kurumların onayından sonra geçirli olacak. Süreç tamamlandığında Trendyol GO uygulaması müşteri, satıcı ve kuryelere hizmet vermeye devam edecek.

ABD merkezli ulaşım ve teslimat hizmetleri şirketi Uber de yemek teslimatı çevrimiçi platformu Uber Eats’in öne çıkan bazı özelliklerini ilerleyen dönemde Türkiye’deki kullanıcılara sunacak.

Kurye, müşteri, market ve restoranları bir araya getiren Trendyol GO platformu, Türkiye genelinde 19 bin kurye, 90 binden fazla market ve restoranı kapsıyor.

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin şunları söyledi:

“Bu anlaşma, Türk teknoloji ve e-ticaret sektörleriyle Türkiye ekonomisinin gücünün bir göstergesidir. Trendyol Grubu olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemize yatırım yapmaya devam ederken, gelecekte oluşabilecek farklı büyüme fırsatlarını değerlendirmeyi sürdüreceğiz.”

Uber Üst Yöneticisi (CEO) Dara Khosrowshahi de Türkiye’de teslimat sektörünü daha ileriye taşımayı hedeflediklerini belirtti: “Trendyol GO ekibinin bugüne kadar ortaya koyduğu başarıdan son derece etkilendik ve bu büyüme ivmesini Türkiye genelinde sürdürecek olmaktan büyük heyecan duyuyoruz.”