Uber marihuana işine giriyor

ABD’li ulaşım ağı şirketi Uber ilk kez marihuana pazarına giriyor. Kanada’nın Ontario eyaletindeki Uber Eats kullanıcıları uygulama üzerinden marihuana siparişi verebilecek.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Müşteriler uygulamanın ilgili bölümünden marihuana siparişi verip kendilerine en yakın Tokyo Smoke mağazasından bir saat içinde teslim alabilecek.

Kullanıcıların hizmetten yararlanabilmesi için uygulama üzerinden yaşını doğrulaması gerekiyor

Firma söz konusu hizmeti Kanada’nın başka bölgelerinde ya da diğer ülkelerde de sunup sunmayacağına dair bilgi vermedi.

Kanada’da marihuana kullanımı 2018 yılından beri yasal ancak taşımacılığını yapmak hala yasak.

Ülkede rekreasyonel amaçlı kullanım yasal olmasına rağmen yasadışı üretim hala satışlarda önemli bir yer tutuyor.

Uber, marihuana ürünleri satıcısı Tokyo Smoke ile işbirliğine giderek yetişkinlerin güvenli ve yasal yollardan marihuanaya erişmesine yardım edeceğini ifade etti.

Uber büyüyen marihuana pazarında bir süredir yer edinmeye çalışıyordu. Nisan ayında Uber CEO’su Dara Khosrowshahi ABD’de izin verildiği takdirde marihuana teslimatına başlanacağını açıklamıştı.