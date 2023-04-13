Twitter’dan ilk defa büyük bir yayın kuruluşu ayrıldı

ABD’nin kamu yayıncısı National Public Radio (NPR) Twitter yönetiminin verdiği ‘hükümet tarafından finanse edilen medya kuruluşu’ etiketine tepki olarak platformdan ayrıldı.

Twitter’da bir süredir ‘devlet destekli medya’ etiketi sorunu yaşanıyor.

Twitter, ‘resmi ve devlete bağlı’ medya hesaplarını, geçen sene Rusya’nın Ukrayna’da giriştiği işgal harekatı sırasında etiketlemeye başlamıştı. Örneğin, Türkiye’de de yayın yapan Sputnik, ‘Rusya devletine bağlı medya kuruluşu’ olarak etiketlenmişti.

Benzer bir etiket ABD’de NPR için de uygulandı. NPR için ilk etapta ‘devlet destekli medya kuruluşu’ ibaresi kullanılmış, kuruluş çok sert tepki gösterip bir daha tweet atmayacaklarını açıklayınca etiket ‘hükümet tarafından finanse edilen medya kuruluşu’ diye değiştirilmişti. Britanya’nın kamu yayıncısı BBC de geçen hafta aynı ifadeyle etiketlenmişti.

Twitter yönetiminin açıklamasında iki kuruluş editoryal bağımsızlığa sahip olduğu için Sputnik’teki gibi ‘devlet destekli’ etiketinin kullanılmadığı belirtiliyor.

Zamanla etiketlerin kapsamının diğer ülkelere genişletilmesi de planlanıyor.

NPR yönetimiyse açıklamayla tatmin olmadı ve platformdan ayrılma kararı aldı. NPR’nin sitesindeki açıklamada, “NPR’nin kurumsal hesapları artık Twitter’da aktif olmayacak çünkü platform, editoryal olarak bağımsız olmadığımızı ima ederek güvenilirliğimizi baltalıyor” dendi.

Bundan böyle 52 resmi hesabından Tweet atmama kararı alan NPR, Twitter’dan ayrılan ilk büyük yayın kuruluşu oldu.

Devlet mi destekliyor, halk mı?

NPR 1970’de dönemin ABD başkanı tarafından kuruldu ve 1980’lere kadar hükümet tarafından finanse edildi. Devlet tarafından fonlanması zaman zaman tartışmalara neden oldu, bir dönem iflas noktasına geldi. Bugün kar amacı gütmeyen kuruluşu statüsünde olan yayın kuruluşu büyük ölçüde bağışlarla ayakta kalıyor.